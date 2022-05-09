ÜMRANİYE'DE DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda direksiyon başında fenalaştığı öne sürülen sürücü önce kamyonete ardından da otomobile çarptı. Kamyonetin devrildiği kazada fenalaşan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.

Kaza saat 09.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye gitmek üzere 34 D 7724 plakalı otomobiliyle ilerleyen Orhan Doğan, direksiyon başında fenalaştı. Doğan'ın kullandığı otomobil önce Metin Karasu yönetimindeki 34 FU 1818 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ilerlemeye devam eden otomobil daha sonra başka bir otomobile arkadan çarparak durabildi. Olayda fenalaşan sürücü Orhan Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Seyfi İşleyen, "Otobanda ilerlerken buradaki araç yan tekere vurmuş. Yan teker de savurunca geldi bana vurdu." dedi.

Kazayı gören başka bir sürücü ise, "Kamyon devrildi. Kamyona çarpmış ağabey. Bayıldı galiba o sırada. Sonra bizim yanımızdan geçti otomobile çarptı. Baygın halde görünce indik biz de. Öyle bir şey oldu herhalde hastaneye gidiyormuş." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel