Son dakika haberi! Ümit Özdağ, Amasya'da Osb'ye Karşı Çıkan Köylüleri Ziyaret Etti: "Bu Yanlış Karardan Geri Adım Atarsanız Size Teşekkür Edeceğiz"

Son dakika haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Amasya’nın Taşova ilçesinde kurulacak organize sanayi bölgesine (OSB) meralarını yok edeceği gerekçesiyle karşı çıkan Çambükü köylülerini ziyaret etti. Özdağ, hükümet yetkililerine seslenerek, “Şimdiye kadar vicdanınızın olduğunu gösteren bir eylem yapmadınız ki. Hadi gelin, bu sefer vicdanınızın olduğunu gösterin. Biz de sizden özür dileyelim. Bu kararı geri alın. Söz veriyorum, Zafer Partisi Genel Başkanı olarak, bu yanlış karardan geri adım atarsanız size teşekkür edeceğiz” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Amasya'nın Taşova ilçesinde kurulacak organize sanayi bölgesine ( Osb ) meralarını yok edeceği gerekçesiyle karşı çıkan Çambükü köylülerini ziyaret etti. Özdağ, hükümet yetkililerine seslenerek, "Şimdiye kadar vicdanınızın olduğunu gösteren bir eylem yapmadınız ki. Hadi gelin, bu sefer vicdanınızın olduğunu gösterin. Biz de sizden özür dileyelim. Bu kararı geri alın. Söz veriyorum, Zafer Partisi Genel Başkanı olarak, bu yanlış karardan geri adım atarsanız size teşekkür edeceğiz" dedi.

Ümit Özdağ, bugün Taşova'nın Çambükü köyüne giderek, bölgeye kurulacak Osb'ye meralarını yok edeceği gerekçesiyle karşı çıkan köylülere destek verdi. Burada yaptığı açıklamada OSB projesine ve köy muhtarının görevden alınmasına tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi:

"BÖYLE BİR KÖYÜ NİYE TAHRİP EDİYORSUNUZ"

"Amasya Valisi'ne, kaymakama sesleniyoruz. Bu yanlıştan geri adım atın. Bu insanlar köylerinde mutlu. Bu köy, devletten yardım almıyor. Ekonomik durumları gayet iyi. Çünkü çalışıyorlar ve kazanıyorlar. Böyle bir köyü niye tahrip ediyorsunuz? Zafer Partisi olarak köylünün yanındayız ve bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de Vali Bey, Kaymakam Bey, Tarım Bakanı, Sanayi Bakanı, vicdanlarınıza sesleniyoruz diyeceğim ama bu noktaya geldiğimde duruyorum. Şimdiye kadar vicdanınızın olduğunu gösteren bir eylem yapmadınız ki. Hadi gelin, bu sefer vicdanınızın olduğunu gösterin. Biz de sizden özür dileyelim. Bu kararı geri alın. Söz veriyorum, Zafer Partisi Genel Başkanı olarak, bu yanlış karardan geri adım atarsanız size teşekkür edeceğiz" dedi.