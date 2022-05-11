Son dakika haberi... Uluslararası Basın Enstitüsü: Al Jazeera muhabirini öldürenlerden hesap sorulmalı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Direktörü Barbara Trionfi, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesinin "uluslararası kurumların da katılımıyla derhal, eksiksiz ve tarafsız bir şekilde soruşturularak, sorumlularından hesap sorulması gerektiğini" söyledi.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'den yapılan yazılı açıklamada, Al Jazeera televizyonunun kıdemli muhabiri Akile'nin üzerinde basın yazılı çelik yelek ve kask bulunmasına rağmen İsrail ordusunun düzenlediği bir operasyon sırasında öldürülmesinin "kendilerini dehşete düşürdüğü" vurgulandı.

Açıklamada, Al Jazeera'nın olaya ilişkin İsrail güçlerinin açtığı ateşle Akile'nin öldüğü ve bir başka gazeteci Ali es-Sumudi'nin de sırtından yaralandığını aktaran haberine de yer verildi.

Açıklamada ayrıca, gazetecinin ölümüne ilişkin IPI Direktörü Barbara Trionfi'nin görüşleri de paylaşıldı.

"Muhabirin ölümüne ilişkin anlatılanlar tüyler ürpertici"

Trionfi, "Şirin Ebu Akile ile olan ve İsrail ordusunun bir grup Filistinli gazeteciye ateş açılmasından sorumlu olduğunu bildiren kişilerin anlattıkları son derece tüyler ürpertici." ifadesini kullandı.

Bu olayın basına yönelik korkunç bir saldırı olmakla kalmayacağını aynı zamanda savaş suçuyla eşdeğer olacağını belirten Trionfi, "Şimdi yapılması gereken, tam olarak ne olduğu ve kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkartabilmek için Akile'nin öldürülmesine ilişkin uluslararası kurumların da katılımıyla derhal, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yapılması gerekiyor. Sorumlularından hesap sorulmalı." görüşünü paylaştı.

İsrail askerlerinin baskınını takip ederken yaşamını yitirmişti

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.