Son dakika haberi! Uludere Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası gelecek ay hizmete açılacak

Şırnak'ta Uludere Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası gelecek ay yapımı tamamlanarak, hizmete açılacak.

Sağlık Bakanlığınca ilçeye kazandırılan, 40 yataklı Uludere Devlet Hastanesi'nin 5 cihazlı diyaliz ünitesi, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, evde sağlık hizmetleri, tomografi hizmeti ve poliklinikleriyle 44 bin 600 kişiye hizmet sunması planlanıyor.

Hastane Müdürü Şule Coşkun, gazetecilere, Bakanlıkça ilçeye büyük bir yatırım yapıldığını söyledi.

25 yataklı eski hastanenin yetersiz kaldığını ifade eden Coşkun, 40 yataklı yeni hastane binasının ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Coşkun, yeni hastanede doğumhane, ameliyathane, yeni doğum bakım merkezi ve diyaliz birimlerinin de olacağına işaret ederek, "Uludere için bir ihtiyaçtı. Gerek ulaşım gerekse kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı Uludere, Beytüşşebap ve köylerdeki 44 bin 600 kişiye hizmet edecek bir hastane. Gerçekten bu büyüklük ve yeterliliğiyle hasta potansiyelini karşılayacak nitelikte." dedi.

Daha önce ambulansla aylık 60-70 hastanın merkeze sevk edildiğini kaydeden Coşkun, yeni açılan hastaneyle bu sevklerin düşeceğini belirtti.

Eski hastane binasının hamile kadınlara anne eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın, yakınlarının konaklamalarında yer sıkıntısı yaşıyoruz. Özellikle kış aylarında kırsal yollar kapandığında gelen vatandaşlar burada birkaç gün kalabiliyor. Kış aylarında evlerine dönüşte sıkıntı olabiliyor. Özellikle hamile kadınlarda çok büyük sorun yaşamaktayız. Onun için eski hastane binamızın yıkılmaması için Sağlık Bakanlığı'na başvurduk ve eski hastane binamızda anne eğitim oteli şeklinde hizmet vermek istiyoruz. Ayrıca il ve ilçelerden buraya geçici görevle gelen personelin de konaklama sıkıntı yaşamaması için bir katı da personelin konaklaması için kullanacağız."

Esnaf Ali Işıklar, yeni hastane ile Şırnak merkeze giden hasta sayısının azalacağını belirtti.

"Yeni hastane binası yapıldığı için çok memnunuz. İnşallah en yakın zamanda açılır." diyen Işıklar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kerem Ürün ise yeni hastane binasının modern ve güzel olduğunu söyledi.