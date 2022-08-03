Son dakika haberi | Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı Son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı. ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı. Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden Şırnak Asker Hastanesi Güncel Haberler Son Dakika

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