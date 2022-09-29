Son dakika haberi: Ulaş Belediye Başkanı İlbey, itfaiyecilerin gününü kutladı
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Son dakika gündem haberi: Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, İtfaiye Haftası dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren itfaiyecilerle bir araya geldi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, İtfaiye Haftası dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren itfaiyecilerle bir araya geldi.
İtfaiye personelini makamında ağırlayan İlbey, itfaiyeciliğin köklü ve önemli bir meslek olduğuna dikkati çekerek, itfaiye çalışanlarının vatandaşlara 24 saat hizmet verdiğini söyledi.
Başkan İlbey, "Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, mesai kavramı gözetmeksizin, ağır şartlarda çalışan itfaiye personelime bu zor görevlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.
İlbey, itfaiye personeline çiçek takdim etti.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel