Son dakika haberi: Ula'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Ula ilçesinde kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Ula ilçesinde kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Köprübaşı Mahallesi Ova mevkisindeki içinde su olmayan kuyuya bir kuzunun düştüğünü fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kuzu, sahibine teslim edildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel