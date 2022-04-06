Son dakika haberi... Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki çocuklarında

ANTALYA (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Kharkiv şehrini terk ederek Antalya'ya gelen Olya Reşetilo (50) ile eşi Yuriy Buhançenko (53), savaş bölgesinde kalan oğlu ve kızından haber almaya çalışıyor. Buhançenko, "Uzun süredir konuşamıyorum. İnternet bulduğunda sadece 'artı' işareti gönderiyor ve onun hayatta olduğunu anlıyorum. Bu savaş artık bitmeli" dedi.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv'de çiçekçilik yapan Olya Reşetilo ile iktisatçı eşi Yuriy Buhançenko, 10 gün önce savaş bölgesinden çıkıp, Antalya'ya geldi. Ukrayna ordusunda asker olan oğulları Vitali Buhançenko (27), sıcak bölgede görev yaparken, kızları Svetlana Buhançenko ise sivil direnişte görev yapan erkek arkadaşıyla kalmayı tercih etti. Çocuklarını Ukrayna'da bırakıp, Antalya'da yeni yaşam kurmaya çalışan çift, savaş bölgesinde kalan oğlu ve kızından haber almaya çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından birkaç gün önce tüm aile doğum günü partisinde bir araya geldiklerini anlatan Yuriy Buhançenko, "Çocuklarımız ile neşeli günlerimizi özledik. Bir an önce buluşmayı ve eski güzel mutlu günlerimizi yaşamayı hayal ediyoruz. Şimdilerde ise cep telefonlarımızdaki fotoğraflarına bakıp yüzlerini görüyoruz. Kimi zaman fotoğraflarıyla konuşuyoruz. Onları çok özlüyoruz" diye konuştu.