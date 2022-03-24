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Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika habere göre LVİV (İHA) - Rusya'nın saldırılarında ölen Ukraynalı askerin cenazesi diz çökerek uğurlandı.

LVİV (İHA) - Rusya'nın saldırılarında ölen Ukraynalı askerin cenazesi diz çökerek uğurlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda can kaybı artıyor. Ukrayna'nın Nova Kahovka kenti yakınlarında çatışmada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Ukraynalı asker Igor Fedorchyk'nin cenazesi Lviv'e getirilerek ailesine teslim edildi. Peter ve Paul Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninde askerin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Askerin yakınları, cenaze töreninin ardından tabut taşındığı sırada saygılarını göstermek için dizleri üzerine çökerek askeri uğurladı. Ölen asker için mezarlıkta da tören düzenlendi. Burada askerin annesine bayrak ve kep teslim edilirken duygu dolu anlar yaşandı.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun-İHA)

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

Son dakika haberi... Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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