Son dakika haberi: Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna makamları, Rusya'nın ülkenin doğusundaki saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından savaşın 77. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'ya karşı savaş açan Rus ordusunun Belarus topraklarından füze ve hava saldırıları düzenleme olasılığının bulunduğu dile anlatıldı.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rus ordusunun en aktif faaliyetlerinin Slobojansk ve Donetsk yönlerinde gözlemlendiği kaydedildi.

Rusya'nın, Harkiv yönünde saldırı operasyonları yapmadığı ve Ukrayna birliklerinin saldırı hızını yavaşlatmak için savunmaya geçtiği aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonu sonucu Harkiv yakınlarındaki Pitomnik yerleşim alanının işgalden kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, Slavyansk yönünde yeniden saldırıya geçmek için gereken koşulları yaratmaya odaklandığı ve bölgeye askeri malzeme ve teçhizat yığmaya devam ettiği dile getirildi.

Rus ordusunun, Donetsk yönünde Rubijne şehrini kontrol altına almaya ve Liman kasabasına yeni saldırı düzenlemeye odaklandığı vurgulanan açıklamada, Severniy Donets nehrinin sağ kıyısındaki mevzilerini korumaya çalıştığı, ayrıca Kurahovo ve Novopavlovka kasabalarına yönelik yeni saldırıya hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, Bahmutska yönünde Svetlodarsk ve Troitskoe yerleşim alanlarındaki Ukrayna birliklerini bombalamaya devam ettiği belirtildi.

Rus ordusunun Mariupol'daki esas çabalarının Azovstal fabrikası alanındaki Ukrayna askerlerini yok etmeye yoğunlaştığı kaydedilen açıklamada, bölgeye karadan ve havadan saldırılar düzenlendiği aktarıldı.