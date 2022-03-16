Son dakika haberi! Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.
AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.
Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel