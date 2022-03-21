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Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkentindeki patlama anı kameralara yansıdı

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde." dedi.

Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkentindeki patlama anı kameralara yansıdı

AA / Güncel

Ukrayna, Patlama, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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