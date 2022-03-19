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Son dakika haberi... Ukrayna için savaşan 3 Gürcü gönüllü savaşçı öldürüldü

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Son dakika haberi... Ukrayna için savaşan 3 Gürcü gönüllü savaşçı öldürüldü

Son dakika haberleri... Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta Ukrayna için savaşan 3 Gürcü gönüllü savaşçının öldürüldüğünü bildirdi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta Ukrayna için savaşan 3 Gürcü gönüllü savaşçının öldürüldüğünü bildirdi.

Papuaşvili, yaptığı açıklamasında, Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduklarını belirterek, "Ukrayna halkına desteğimiz sarsılmaz. Dostluğumuz asırlık ve daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.

Rusya'nın saldırılarında Ukrayna için savaşan 3 Gürcü savaşçının hayatını kaybettiğini kaydeden Papuaşvili, "Ne yazık ki savaş devam ediyor ve kayıplar artıyor. Rus saldırganlığı Ukrayna'da üç Gürcü savaşçıyı öldürdü. Davit Ratiani, Gia Beriashvili ve Bakhva Chikobava'nın aileleri ve akrabaların acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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