Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.

Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Haberler

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