Son dakika haberi... Ukrayna'da bombardımandan kalan patlamamış mühimmat temizleniyor
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'da savaşın en çok etkilediği şehirlerden Çernigiv'de Rus güçlerinin kullandığı patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekiplerce toplanıp imha edilmek üzere özel alanlara götürülüyor.
Ukrayna'da savaşın en çok etkilediği şehirlerden Çernigiv'de Rus güçlerinin kullandığı patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekiplerce toplanıp imha edilmek üzere özel alanlara götürülüyor.
AA / Güncel