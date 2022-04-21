Son dakika haberi... Ukrayna'da bombardımandan kalan patlamamış mühimmat temizleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ukrayna'da bombardımandan kalan patlamamış mühimmat temizleniyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'da savaşın en çok etkilediği şehirlerden Çernigiv'de Rus güçlerinin kullandığı patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekiplerce toplanıp imha edilmek üzere özel alanlara götürülüyor.

Ukrayna'da savaşın en çok etkilediği şehirlerden Çernigiv'de Rus güçlerinin kullandığı patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekiplerce toplanıp imha edilmek üzere özel alanlara götürülüyor.

AA / Güncel

Mühimmat, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title