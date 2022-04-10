Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir" - Haberler

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslenerek, "Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslenerek, "Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslendi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir" dedi.

Siyasilerin toplumu cesaretlendirmelerini ve dayanıklı kılmaları gerektiğini aktaran Vereşuk, "Sizden bazıları bilmeden ya da popülerlik uğruna felaket varmış gibi davranıyorsunuz. Lütfen bu savaş zamanında etki alanınızın farkına varın ve sosyal medyada böyle davranmaktan vazgeçin. Bize sakinlik, cesaret ve dayanma gücü gerekli. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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