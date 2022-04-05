TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA 3 YARALI

TUZLA Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen TIR, sürücüsünün dinlenme alanına girmek için manevra yaptığı iddia edilen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Bayram yönetimindeki 33 ENE 07 plakalı TIR, yol ayrımını kaçıran sürücüsünün dinlenme alanına girmek için manevra yaptığı 34 DN 5584 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken ticari araç kullanılmaz hale geldi.

TIR sürücüsü Ömer Bayram, Aniden ters dönüşe girmiş. Yan taraftaki parka girecekmiş. Kaçırmış, geri dönüşe girmiş. Önümüzde bir TIR vardı. Onu fark edemedim zaten. Kurtarma şansım da kalmadı. Fren yapmamıza rağmen sol tarafa kaçtım ama kurtaramadım dedi.