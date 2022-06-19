Son dakika! Tuzla'da et üretim tesisinde yangın

TUZLA'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait olan tesisin soğuk zincir deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesinde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın soğuk zincir deposu kısmında, saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Fabrikada yangın çıktığını duyan şirket yöneticileri olay yerine geldi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, fabrika da hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel