Son dakika haberi | Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/ Pkk mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PYD/PKK mensubu olduğunu tespit ettiği teröristi sınırda yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, işlemleri için Suruç Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel