Son dakika haberi! Türkiye, İran'daki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Türkiye, İran'daki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Son dakika haberi! Türkiye, İran'daki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, İran'da dün başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, İran'da dün başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş İran halkına ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dün, İran'da başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Tahran İran Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title