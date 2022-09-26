Son dakika haberi... Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda... Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi. Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi. Kaynak: AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Türkiye Ege Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda... - Haberler

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