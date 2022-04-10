Son dakika haberi... Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü Ege'deki illerde kutlandı

MANİSA (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla İzmir, Manisa, Uşak, Aydın ve Denizli'de tören düzenlendi.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahne, anıt tören defterine yazdığı mesajı okudu.

Şahne, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atam, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı, gücünü yasalardan, desteğini yüce Türk milletinden alan emniyet teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümünde huzurunuzdayız. Kutsal görevimizi, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutarak, suç ve suçluyla mücadelemizde cansiparane bir şekilde görev yaparak, aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şahadete koşarak giden Türk polisi bundan sonra da aynı kararlılıkla görevine devam edecektir."

Manisa

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törene katılan emniyet mensupları, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uşak

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Uşak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Aslan Akpınar, İl Emniyet Müdürü Gezer'e çiçek verdi.

Aydın

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından çelenk sunuldu.

Törene, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis okulu öğrencileri ve emekli polisler katıldı.

Denizli

Denizli'de valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mesajı okundu.