Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Konya'da, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Anıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Emniyet Müdürü Engin Dinç, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın bir yeri olduğunu söyledi.

Vatanın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında önemli görevler üstlendiklerini kaydeden Dinç, "Bizi bölmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışan hainlere karşı mücadelemize tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletimizin bütünlüğüne saldıran hainler emellerine ulaşamayıp bozguna uğradılar. Bilinmelidir ki, kahraman Türk polisi, terör ve örgüt suçlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Şehit Osman Küçükdilan İlkokulu öğrenci korosu, Polis Marşı ve Polis Akademisi Marşı'nı seslendirdi.

Ayrıca il genelinde düzenlenen "Polis ve 15 Temmuz" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Güncel, Haberler

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