Son dakika haberi | Turgutlu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ankara-İzmir kara yolu üzerinde E.A. (25) kullandığı 35 ACT 85 plakalı otomobil, Akçapınar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.A. ile yolcu olarak bulunan T.A. (24) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.