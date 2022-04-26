Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde 3 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 2 adet akımölçer, 5 adet ampul, 70 adet ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

(Ercan Topaç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel