Son dakika haberi! Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı Güncel Haberler Son dakika haberler: Hozat-Ovacık kara yolunda arızalanan tur otobüsünde mahsur kalan yolcuları jandarma ekipleri kurtardı. Hozat-Ovacık kara yolunda arızalanan tur otobüsünde mahsur kalan yolcuları jandarma ekipleri kurtardı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup vatandaşı taşıyan tur otobüsü Ovacık-Hozat kara yolunda arızalandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma birlikleri ve Hozat Belediyesine ait araçlar sevk edildi. Yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve belediyeye ait araçlara bindirilerek Hozat ilçesine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sidar Can Eren Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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