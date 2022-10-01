Son dakika haberi! Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı
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Son dakika haberler: Hozat-Ovacık kara yolunda arızalanan tur otobüsünde mahsur kalan yolcuları jandarma ekipleri kurtardı.
Hozat-Ovacık kara yolunda arızalanan tur otobüsünde mahsur kalan yolcuları jandarma ekipleri kurtardı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup vatandaşı taşıyan tur otobüsü Ovacık-Hozat kara yolunda arızalandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma birlikleri ve Hozat Belediyesine ait araçlar sevk edildi.
Yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve belediyeye ait araçlara bindirilerek Hozat ilçesine gönderildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel