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Son dakika haberi: Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi: Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

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Son dakika gündem haberi... Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale edildiği bildirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Aydınlık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit unsuru oluşturmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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