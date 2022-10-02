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Son dakika haberi! Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haberi! Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Kocakoç köyündeki bir evin bahçe kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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