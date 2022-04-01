Son dakika haberi: Tunceli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 8 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberi: Tunceli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 8 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberi: Tunceli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 8 tutuklama

Son dakika haberleri... TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, 13 ile 14 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, 13 ile 14 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Pertek'te 14 yaşındaki kız çocuğu, okulunun yakınlarındaki tenha bölgede 2 kişinin cinsel istismarına uğradığını ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Mağdur çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ifadeleri doğrultusunda 13 yaşında kız çocuğunun daha cinsel istismara uğradığını tespit etti. Çocuklar, Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Kız çocuklarının buradaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 4 şüphelinin sorgusuyla 2 kız çocuğuna 4 kişinin daha cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltı sayısı, 8'e yükseldi.

Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi bulunmasından dolayı tutuklandı. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı da getirildi.


Son dakika haberi: Tunceli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 8 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Pertek, Güncel, Haberler

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