Son dakika haberi! Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

Trakya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Buçuktepe Mezarlığı'na geldi. Burada şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.

Şehit kabirlerine çiçek bırakan Kırbıyık, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

2011 yılında Tunceli'de PKK'lı teröristlerin halı sahada futbol maçı yapan polislere açtığı ateş sonrası şehit olan komiser Cem Kerman'ın kabrini de ziyaret eden Kırbıyık, şehit babası Ercan Kerman ile görüştü.

Baba Kerman oğlunun şehit edilmesinde bazı ihmallerin olduğunu, o zamanki polis müdürlerin bir çoğunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden işlem gördüğünü anlattı.

Kerman, oğlunun şehit edilmesinden 11 yıl geçmesine rağmen hiçbir yere sesini duyuramadığını belirtti.

Vali Kırbıyık ise "İçeride çok hain vardı..." diye cevap verdi.

Ziyaretlerde Vali Kırbıyık'a, protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eski Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş tarafından dua edildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve parti temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın annesi Münibe Alkan'ı ziyaret etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkan Vekili Savaş Çekinmez ile protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Hızırbey Cami Müezzini Adem Demircioğlu tarafından Kur'an okunup dua edildi.

Daha sonra Vali Ekici ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.