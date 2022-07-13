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Son dakika haberi... Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, dereye devrilen traktörün altında kalarak sıkışan sürücü, itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, dereye devrilen traktörün altında kalarak sıkışan sürücü, itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Bağlar Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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