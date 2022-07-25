Son dakika haberi! Trafikteki tehlikeli anlar kameralarda Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şehir merkezinde dört farklı olay kameralara yansıdı. İlk olay merkez Yıldırım ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tik-tok için görüntü çeken gençler anayola çıktı, canlarını tehlikeye atıp video çektiler. Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı yakın çevre yolunda düğün konvoyunda araçların camlarına oturan kişileri görenler şaşkınlık yaşadı. Ankara Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde ise otomobil sürücüsü motosikletini götüreceği yere arabasıyla taşıdı. Yıldırım ilçesinde de kamyonet kasasındaki yolculuk görüntülendi. Dört farklı olaydaki tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarına kaydedildi. (Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Yıldırım Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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