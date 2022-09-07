Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Güncel Haberler
Son dakika haberlerine göre YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜKonya'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y.'nin tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı Ahmet Çetin ve Şükrü Çetin kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ
Konya'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y.'nin tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı Ahmet Çetin ve Şükrü Çetin kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Ali Ç., Bekir Ç. ve Yasin Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel