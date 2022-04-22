TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAŞAKŞEHİR'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Öykü Koçali bugün Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞAKŞEHİR'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Öykü Koçali bugün Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey yönünde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Öykü Koçali'nin ailesi ve arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Koçali, Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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