Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - SAKARYA'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erenler ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Avni Küçük, dün evinin çatısına, taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak istedi. Dengesini kaybeden Küçük, çatıdan zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Küçük'ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Küçük'ün cenazesi, bugün toprağa verilecek.