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Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

Son dakika haberine göre SAKARYA'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - SAKARYA'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erenler ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Avni Küçük, dün evinin çatısına, taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak istedi. Dengesini kaybeden Küçük, çatıdan zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Küçük'ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Küçük'ün cenazesi, bugün toprağa verilecek.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü tarafından Avni Küçük için yayımlanan taziye mesajında, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.


Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

Son dakika haberi: Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Trabzonspor, Sakarya, Bağlar, Güncel, Haberler

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