Son dakika haberi! Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi... Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İlçe merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu M.H. (25) üzerindeki tabancayla H.D. (20), U.B. (24) ve M.A'yı (24) yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan U.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. M.A. da burada hayatını kaybetti. Şüpheli M.H, silahıyla Sürmene Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Hisarcık Sürmene Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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