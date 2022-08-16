Son dakika haberi: Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 AY 0235 plakalı otomobil ile 48 LJ 929 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu Darıca mevkisinde çarpıştı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. Güncel AA / Duygu Avunduk Karadeniz Sahil Yolu Akçaabat Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.