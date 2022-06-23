Son dakika haberi! Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi! Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Son dakika haberi! Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İ.G'nin ikamet ve bahçesinde yapılan aramada, 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda ise E.P, T.Ö, B.T. ve M.C'nin bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 27,57 gram tütünle karışık sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza ile uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Hisarcık Trabzon Arsin Güncel Haberler Son Dakika

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