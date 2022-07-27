Son dakika haberi! Trabzon'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı. Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığını tespit etti. Otele düzenlenen operasyonda 13'ü kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yabancı uyruklu 10 şüphelinin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi. Güncel AA / Gazi Nogay Ahlak Büro Amirliği Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Trabzon'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.