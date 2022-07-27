Son dakika haberi! Trabzon'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Trabzon'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Trabzon'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

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Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Otele düzenlenen operasyonda 13'ü kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yabancı uyruklu 10 şüphelinin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Ahlak Büro Amirliği Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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