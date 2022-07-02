Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA - Gazi Nogay - Güncel
Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden müşteri temin ederek fuhuş yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Ahlak Büro Amirliği Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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