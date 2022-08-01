DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ TOKAT'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Hakkı Sakınmaz(60) hayatını kaybetti. TOKAT'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Hakkı Sakınmaz(60) hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Endikpınar köyünde yaşandı. Ev yaptırmak için ilçe merkezinden aldığı tuğlaları köye taşıyan Hakkı Sakınmaz'ın kullandığı 60 KF 349 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Sakınmaz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Sakınmaz'ın cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Erbaa Güncel Haberler

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