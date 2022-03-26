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Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Serkan Güner - Güncel
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Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kırşehir'de tırla çarpışan minibüsün şoförü yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de tırla çarpışan minibüsün şoförü yaşamını yitirdi.

Kırşehir-Aksaray kara yolunda Emin Ç'nin kullandığı 40 BA 554 plakalı tır ile Metin T. idaresindeki 40 AAT 540 plakalı minibüs Kesikköprü mevkiinde çarpıştı.

Devrilen minibüsün şoförü Metin T, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır şoförü Emin Ç. kaza yerinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Metin T'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir, Güncel, Haberler

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