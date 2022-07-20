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Son dakika haberi: Tire'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
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Son dakika haberi: Tire'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Tire ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan O.A. ile U.B. Fatih Mahallesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, yanındaki silahla U.B'ye ateş etti.

Yaralanan U.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli O.A'nın polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

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