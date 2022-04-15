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Son dakika haberi... Tire'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
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Son dakika haberi... Tire'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haber... Tire'deki bir alışveriş merkezinde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tire'deki bir alışveriş merkezinde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tire Kaymakamlığı, Tire Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Tire Arama Kurtarma Derneği (TAKED) ekiplerinin katılımıyla Faik Tokluoğlu Bulvarındaki bir alışveriş merkezinde deprem ve yangın sonrası arama kurtarma senaryosu canlandırıldı.

Tatbikat sonrasında TAKED yetkilileri Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) mobil uygulaması hakkında site sakinlerini bilgilendirdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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