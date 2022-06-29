Son dakika haberi... TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı (63) hayatını kaybetti. DÜZCE'de, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı (63) hayatını kaybetti. Kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza saat 17.00 sıralarında D-655 Karayolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Turgay Veli yönetimindeki 41 AGL 001 plakalı TIR önünde aniden sol şeride geçen elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı'ya çarptı. Kazada, Adalı TIR'ın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Adalı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, elektrikli bisiklet sürücüsünün TIR'ın önüne geçtiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel Konuralp Düzce Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.