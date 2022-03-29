Son dakika haberi | TİKA, Afganistan'daki uyuşturucu bağımlıları hastanesine rehabilitasyon merkezi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) Kabil Ofisi tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'deki 1000 yataklı İbn-i Sina Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesine rehabilitasyon merkezi, su kuyusu ve su deposu açıldı.

Hastanede düzenlenen açılış programına Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakan Yardımcısı Mevlevi Habibullah Ahunzade, hastanenin Başhekimi Şeyh Abdul Nasir Minkad, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmed Tukur, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmed Ziya, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal katıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Afganistan genelinde 3,5-4 milyon uyuşturucu bağımlısının bulunmasının Afganistan ve dünya için büyük sorun olduğunu söyledi.

Ülkede uyuşturucu kullanımını azaltma talebi konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erginay, TİKA tarafından inşa edilen rehabilitasyon merkezinin bağımlıların bu hastalıktan kurtulmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Erginay, uyuşturucu talebinin azaltılması için çiftçilerin uyuşturucu ile eşdeğer maliyetli diğer zararsız, ekonomik geliri yüksek ürünleri yetiştirmesinin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye olarak her zaman olduğu gibi Afganistan halkının yanında yer alacaklarını söyleyen Erginay, gelecek dönemlerde ülke genelinde uyuşturucu kullanımı ve üretiminin önemli ölçüde azalmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakan Yardımcısı Ahunzade de uyuşturucu bağımlılığını azaltma konusunda Bakanlık olarak farklı sorunlarla karşı karşıya olduklarının altını çizdi.

Uyuşturucu bağımlılarının Afganistan nüfusunun yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkati çeken Ahunzade, "Tedavi ile ilgili daha önce ülkede yabancı devletler tarafından finanse edilen aktif bağımlı tedavi hastaneleri vardı, şimdi ise yardımların kesilmesiyle bu hastaneler bağımlıların tedavisi alanında hizmet veremiyor." dedi.

Uluslararası kuruluşları bu alanda birlikte çalışmaya çağıran Ahunzade, bu donanımlı merkezi inşa ettiği için TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal da Afganistan'ın kanayan yarası olan uyuşturucu bağımlılığını azaltmak amacıyla 2019 yılından bu yana İbn-i Sina Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesine Sosyal Yeşil Alan Parkı oluşturduklarını söyledi.

Bu hastaneye 2021'de de soğuk su rehabilitasyon merkezi havuzu, 150 metre derinliğinde su kuyusu ve 26 bin litrelik su deposunu inşa ettiklerini aktaran Çal, "Uyuşturucu bağımlılarının tedavisi ve bağımlı sayısının azaltılması insani ve vicdani görevimizdir. Bundan sonra da her alanda insani yardımlarımızı ve kalkınma projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Program hediye takdimi ve projelerin yerinde ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.