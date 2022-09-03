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Trabzon gündem haberleri: Ticaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildi

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Trabzon haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un dün vefat eden dayısı Muhammet Çakal'ın cenazesi, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un dün vefat eden dayısı Muhammet Çakal'ın cenazesi, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Bursa'daki hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Muhammet Çakal için Beşköy Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Muhammet Çakal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Bakan Mehmet Muş, Vali İsmail Ustaoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Muş, defnin ardından aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Güncel

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