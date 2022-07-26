THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı TÜRK Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması sonrasında Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı. TÜRK Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması sonrasında Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" İfadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Türk Hava Yolları Yekaterinburg Ukrayna Rostov Güncel Haberler

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