Son dakika haberi! TFF BİNASINA SALDIRI SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİ; EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI

Gelen son dakika haberlerine göre TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF)'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı bulunan iki şüpheli için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF)'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı bulunan iki şüpheli için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı. İki şüpheli cep telefonları ile bilgisayarları incelenirken bir kişinin de arandığı kaydedildi.

SALDIRI HEYECAN YARATMIŞTI

TFF'nin Riva'da bulunan binasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda camlara 5 mermi isabet ederken, alarma geçen polis olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İLK SORGULARINDA "HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİK"

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüpheliler Cüneyt U. (56) ve Oğuzhan G.(24)'nin olay sırasında alkollü oldukları belirlendi. Şüphelilerin yapılan ilk sorgularında, içki içtiklerini, bu sırada silahı denemek için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Olayın ardından çıkan karışıklıktan korktuklarını söyleyen şüphelilerin silahı dereye atarak olay yerinden kaçmaya çalıştıklarını anlattıkları belirtildi.

DAHA ÖNCEDEN POLİSE GELİŞ KAYITLARI VAR

Polis soruşturması sonucunda gözaltına altında tutulan şüphelilerin uzun yıllardır o bölgede oturdukları ve zaman zaman balıkçılık işiyle uğraştıkları belirlendi. Şüphelilerden Cüneyt U.'nun daha önceden 18 kez polise geliş kaydı olduğu, diğer şüpheli Oğuzhan G.'nin ise 3 geliş kaydı olduğu belirlendi.

CEP TELEFONLARI VE BİLGİSAYARLARI İNCELENİYOR

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye çıkarılması planlanan iki şüpheli için savcılıktan ek gözetim süresi alındı. Şüpheliler bu geceyi de nezarette geçirecek. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları cep telefonları ve bilgisayarlar inceleme altına alınırken, evlerinde de arama yapıldığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü olayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirttiler.