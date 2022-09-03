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Son dakika haberi: TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede

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Son dakika haberi: TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede

Son dakika haber: Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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